Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrerflucht in Kirkel

Kirkel (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es heute in der Goethestraße in Kirkel, vor dem Anwesen 4a. Ein unbekannter Fahrer beschädigte in der Zeit von 07:30 - 14:30 Uhr den linksseitig in der Goethestraße parkenden, roten Hyundai I 30 Kombi mit IGB-Kreiskennzeichen am rechten hinteren Fahrzeugheck auf eine bislang unbekannte Art und Weise. Die entstandenen Lackschäden am Hyundai belaufen sich auf ca. 1500,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

