Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, den 16.11.2021, kam es zwischen 08:20 Uhr und 18:00 Uhr in der Ensheimer Straße in 66386 St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, welches aus Fahrtrichtung Stadtmitte kam, kollidierte hierbei mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen BMW Kombi. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerlaubt in unbekannte Richtung.

Sollten Passanten entsprechende Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben können, so wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell