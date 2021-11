Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Dieseldiebstahl auf dem Rastplatz Kahlenberg

St. Ingbert (ots)

Am 13.11.2021 kam es zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr auf dem Autobahnrastplatz Kahlenberg an der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Diebstahl von ca. 600 Litern Diesel aus einen dort geparkten polnischen LKW. Hierzu brach der unbekannte Täter den Benzintank des LKW auf, entwendete die genannte Menge Diesel und entfernte sich anschließend auf unbekannte Weise von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

