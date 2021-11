Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Kennzeichenschild entwendet

St. Ingbert (ots)

Am 12.11.2021 kam es zwischen 18:45 und 21:15 Uhr in der Kaiserstraße in 66386 St. Ingbert zu einem Kfz-Kennzeichendiebstahl an einem der dort am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der Täter entwendete hierbei das vordere Kennzeichen. Im Anschluss zur Tathandlung entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Sollten Passanten entsprechende Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben können, so wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

