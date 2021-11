Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Schwimmbad "Das BLAU"

St. Ingbert (ots)

Am 10.11.2021, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Schwimmbades "Das Blau" in St. Ingbert ein Verkehrsunfall. Ein aus einer Parkfläche ausparkender PKW stieß gegen ein auf der gegenüber liegenden Parkfläche parkendes Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit in der Annahme es sei kein Schaden entstanden Nachdem der Verursacher an seinem Fahrzeug später einen Schaden feststellte, meldete er den Unfall nachträglich bei der Polizei. Er konnte jedoch keine Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen.

