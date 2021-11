Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unbekannte Person beschädigt Hauseingangstür

St. Ingbert (ots)

Am Mittwoch, den 03.11.2021, zwischen 09:30 und 11:00 Uhr kam es in der Pfarrgasse in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einer der dortigen Wohnanwesen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Glasscheibe der Hauseingangstür, indem er diese einschlug oder mit einem unbekannten Gegenstand einwarf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell