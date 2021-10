Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zerkratzter Pkw auf Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Freitagmittag, den 29.10.2021, zwischen 12:00 Uhr und 12:20 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Dudweilerstraße in 66386 St. Ingbert. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte hierbei mit einem unbekannten Gegenstand das geparkte Fahrzeug der 33-jährigen Geschädigten aus Dudweiler auf der rechten Seite. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen 1er BMW Cabrio. Angaben zur genauen Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

