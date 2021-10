Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Vormittag oder Mittag des 25.10.2021, kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Wolfshohlstraße in St. Ingbert. Dabei versuchte ein bislang unbekannter Täter erst über die Hauseingangstür und anschließend über die Kellertür mit brachialer Gewalt in das Anwesen zu gelangen. Dabei entstand an beiden Türen erheblicher Sachschaden. Entwendet wurde letztendlich nichts. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, gebeten.

