Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht

St. Ingbert (ots)

Am Samstag, 16.10.2021, zwischen 14:00 und 15:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vor einem Fachgeschäft für Schuhe in der Dudweilerstraße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer BMW 520 an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel. 06894 1090

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell