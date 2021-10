Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfall mit verletzter Insassin eines Linienbusses in der Poststraße in St. Ingbert

St. Ingbert, Poststraße (ots)

Am 13.10.2021 gegen 13:45 Uhr fuhr ein Linienbus der Buslinie R6 an die Haltestelle Poststraße in St. Ingbert. Als der Bus wieder anfuhr, sei eine Frau hinter dem Bus hergelaufen, weshalb der Busfahrer gebremst habe. Durch diesen Bremsvorgang verletzte sich eine Insassin des Busses am Arm. Sollte jemand den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

