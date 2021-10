Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

St. Ingbert (ots)

Am heutigen Vormittag, zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Nordendstraße in 66386 St. Ingbert. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte hierbei mit einem unbekannten Gegenstand das vor dem Anwesen geparkte Fahrzeug des Geschädigten im Bereich der Fahrertür. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen Opel Zafira. Angaben zur genauen Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Sollte jemand den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

