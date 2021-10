Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

St. Ingbert (ots)

Am Montag, den 11.10.2021, kam es in der Zeit von 05:50 Uhr bis 14:10 Uhr auf einem Mitarbeiter-Parkplatz des Festo-Lernzentrums in der Obere Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Rangieren mit einen dort geparkten roten Audi und beschädigte diesen im Bereich der Beifahrerseite. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

