Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall in St. Ingbert - Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Örtlichkeit

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum vom 06.10.2021, 19:00 Uhr, bis 07.10.2021, 07:38 Uhr, ereignete sich in der Ensheimer Straße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei kollidierte der bislang unbekannte Täter mit einem grauen Opel Corsa, welcher am rechten Fahrbahnrand in einer dort eingezeichneten Parkfläche ordnungsgemäß abgestellt war. Durch die Kollision wurde die gesamte Fahrerseite sowie der linke Außenspiegel am geparkten Opel Corsa erheblich beschädigt. In der Folge flüchtete der unbekannte Täter unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Sollte jemand den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell