Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in der Südstraße

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Dienstagvormittag, 05.10.2021, ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der Südstraße, Einmündung Heinrich-Imbusch-Straße, in St. Ingbert, ein Verkehrsunfall zwischen einem Renault Modus und einem Motorrad. An der vorfahrtgeregelten Einmündung soll der 58-Jährige Renault-Fahrer aus St. Ingbert, dem 59-jährigen Motorradfahrer aus Völklingen die Vorfahrt genommen haben. In Folge dessen sei der Motorradfahrer zu Fall gekommen, wodurch ein Zusammenstoß verhindert worden sei. Der Motorradfahrer wurde zum Glück nicht verletzt, sein Motorrad allerdings beschädigt. Die Südstraße sei zum Unfallzeitpunkt auch von anderen Verkehrsteilnehmern befahren worden. Sollten diese oder Anwohner den Verkehrsunfall beobachtet haben, so wird um fernmündliche Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert gebeten (06894/1090).

