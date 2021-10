Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Farbschmierereien in der Innenstadt von St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht von Sonntag, 03.10.2021, auf den 04.10.2021, kam es in der Kaiserstraße und der Poststraße zu mehreren Verunreinigungen und Sachbeschädigungen mittels blauer Sprühfarbe. Unbekannte hatten unmotiviert an mehreren Hauswänden in der Poststraße die blaue Farbe aufgetragen. Ausgang der Tat war wahrscheinlich eine Baustelle in der Kaiserstraße, in deren umzäunten Bereich auch ein Radlader besprüht und eine Tür beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt in diesem Fall auch wegen Hausfriedensbruch. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert gebeten (06894/1090).

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell