Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Fahrzeug

St. Ingbert (ots)

Am 28.09.2021, im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 13:50 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug in der Seyenstraße in 66386 St. Ingbert. Hierzu hatte sich der bislang unbekanntere Täter dem am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug genähert. Er beschädigte schließlich auf unbekannte Art und Weise den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs und entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Spiegel wurde hierbei zerstört.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

