Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Automatenaufbrüche in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

In der vergangenen Nacht (27.09 auf 28.09.) kam es zwischen 18:30 Uhr und 06:30 Uhr zu mehreren Automatenaufbruchen in St. Ingbert. Bislang unbekannte Täter brachen in der Oststraße die Münzautomaten einer Waschanlage auf und entwendeten einen bislang nicht näher zu beziffernden Geldbetrag. Im Anschluss begaben sich die Täter offenbar an einen nahe gelegenen Pizza-Automaten und versuchten ebenfalls, diesen aufzubrechen. An Bargeld gelangten sie in diesem Fall nicht, es entstand aber erheblicher Sachschaden.

Gegen 02:24 Uhr kam es in der Kohlenstraße an einem Parkplatz ebenfalls zu einem Automatenaufbruch. Die Täter hatten es hier auf Shisha-Tabak abgesehen und entwendeten weiterhin die im Automaten befindliche Geldkassette.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, muss noch geprüft werden. Für Hinweise zu den Tätern oder den Tatbegehungen wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion in St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell