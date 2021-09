Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall BAB 6 am Sonntag, 26.09.2021

St. Ingbert (ots)

Am 26.09.2021 ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Höhe des Rastplatzes Bischmisheim. Hierbei verlor der Fahrzeugführer eines Honda die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Nachdem sich der PKW hierdurch gedreht hat und folglich erneut mit der Mittelleitplanke kollidierte, kam dieser auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Beide Insassen blieben unverletzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die BAB 6 musste in diesem Bereich durch die eingesetzten Kräfte von Polizei kurzfristig voll gesperrt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

