Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Blumenladen in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht von Freitag, 24.09.2021, auf Samstag, 25.09.2021, kam es in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 8 Uhr zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft am Theodor-Heuss-Platz. Der oder die Täter brachen die Eingangstür auf und richteten Sachschaden an der Tür und im Ladenlokal an. Entwenden konnten er oder sie letztendlich nichts von großem Wert. Sollten Anwohner oder Passanten im besagten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

