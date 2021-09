Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Vandalismus an Lebensmittelgeschäft in St. Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

In der Nacht von Freitag, 24.09.2021, auf Samstag, 25.09.2021, kam es in der Zeit zwischen 22 Uhr und 5 Uhr zu einem Vandalismusschaden an einem Lebensmittelgeschäft in der Jakob-Oberhauser-Straße, in St. Ingbert-Rohrbach. Unbekannte hatten sich wohl neben dem Geschäft niedergelassen, ausgelassen geraucht und mutmaßlich alkoholische Getränke konsumiert. In der Folge kam es zur vorsätzlichen Beschädigung einer Scheibe des Einkaufsmarktes. Die Polizei St. Ingbert ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sollten Anwohner oder Passanten im besagten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

