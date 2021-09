Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall

Dudweilertal, 66386 St. Ingbert (ots)

Am 24.09.2021 ereignete sich gegen 13:36 Uhr im Bereich der Straße "Dudweilertal" in St. Ingbert/Rentrisch ein Verkehrsunfall, bei dem 3 Fahrzeuge beteiligt waren. Hierbei flüchtete eins der unfallbeteiligten Fahrzeuge (Mercedes Sprinter blau) unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Dudweiler.

Sollte jemand den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell