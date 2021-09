Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung durch Feuer an Wahlplakat

St. Ingbert-Hassel (ots)

Am Abend des 21.09.2021 beschädigten unbekannte Täter gegen 23:45 Uhr in der Rohrbacher Straße in St. Ingbert ein Wahlplakat. Sie setzten es in Brand und flüchteten offensichtlich unerkannt. Ein Zeuge meldete den Brand der Polizei über Notruf. Ein Ablöschen des Plakates durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr St. Ingbert war nicht erforderlich. Durch Rußanhaftungen wurde jedoch auch die Laterne, an der das Plakat befestigt war, in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sollten weitere Anwohner oder Passanten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert 06894/1090) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell