Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Beschädigung an einem Wahlplakat

Blieskasteler Straße, 66386 St. Ingbert (ots)

Am 20.09.2021 beschädigten unbekannte Täter in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert ein Wahlplakat, indem sie in einem nicht näher eingrenzbaren Tatzeitraum bis 20.09.2021, 11:36 Uhr mit einer Sprühfarbe den Slogen der Partei übersprühten. Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell