Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Täter nach Containerbränden in St. Ingbert gefasst

St. Ingbert (ots)

In der Nacht von 13.09.2021 auf den 14.09.2021 wurden im Zeitraum von 22:50 Uhr bis 00:17 Uhr in St. Ingbert mehrere Container in Brand gesetzt. Die Taten ereigneten sich in der Reinhold-Becker-Straße, der Georg-Bleif-Straße, der Robert-Koch-Straße und der Josefstaler Straße. Es wurden insgesamt 8 Papiercontainer beschädigt, wobei 4 davon vollständig niederbrannten. In der Josefstaler Straße wurden durch das Feuer darüber hinaus ein Zaun sowie ein Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Der Täter konnte durch die Polizei St. Ingbert im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell