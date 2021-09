Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert-Mitte

St. Ingbert (ots)

Am Donnerstag, den 09.09.2021, ereignete sich im Tatzeitraum von 10:15 Uhr bis 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht auf dem vorderen Parkplatz in der Poststraße (linksseitig) in 66386 St. Ingbert. Hierbei kollidierte der bislang unbekannte Täter mit einem auf dem Parkplatz stehenden Fahrzeug, schwarzer, Audi Q3. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

