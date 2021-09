Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Körperverletzung in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am 08.09.2021 kam es gegen 22:30 Uhr in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach zu einem Körperverletzungsdelikt, bei welchem ein bislang unbekannter Beschuldigter dem Geschädigten nach einem kurzen verbalen Disput unvermittelt mit der Faust in dessen Gesicht schlug. Nach einer kurzen Rangelei der beiden Beteiligten entreißt der Beschuldigte dem Geschädigten einen mitgeführten Steckenschirm und schlägt mit diesem erneut in Richtung des Geschädigten. Der Geschädigte erleidet durch die Handlung Schmerzen an den Unterarmen sowie Hämatome am rechten Auge.

Der Beschuldigte flüchtet sich im Anschluss in eine angrenzende Straße. Eine Personenbeschreibung liegt vor.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/109-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell