Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Illegales Motorradrennen

L 108, St. Ingbert, Höhe Staffelberg (ots)

Am 08.09.2021, um 19:47 Uhr, haben sich zwei Motorradfahrer in St. Ingbert auf der L 108 in Höhe des Staffelberges ein illegales Straßenrennen geliefert. Die Motorradfahrer sind hierbei die "Staffel", teils auf dem Hinterrad hochgefahren. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt und den Motorradfahrern geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell