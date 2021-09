Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Wahlplakat in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche haben am 06.09.2021 gegen 22:00 Uhr in der Grünanlage zwischen Seyenstraße und Wiesenstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte ein Wahlplakat der geschädigten Partei zerstört.

Das Wahlplakat wurde hierbei durch die Täter in mehreren Streifen von der dortigen Plakatwand gerissen, so dieses nur noch in Streifen herunterhing. Es soll sich um mehrere dunkel gekleidete Jugendliche gehandelt haben.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell