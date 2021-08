Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht und leicht verletzter Person

St. Ingbert (ots)

Am 31.08.2021 ereignete sich gegen 6:45 Uhr in der Elversberger Straße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit Flucht im Begegnungsverkehr. Hierbei lenkte ein LKW-Fahrer kurz vor Passieren eines entgegenkommenden Omnibus leicht auf dessen Fahrbahn, sodass es zur Kollision kam. Der Fahrer des Omnibus wurde hierbei leicht verletzt, der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/109-0 entgegen.

