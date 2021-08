Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verfolgungsfahrt unter Alkoholeinfluss - Polizei stellt flüchtenden Fahrer

St. Ingbert (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.08.2021, gegen 03:14 Uhr, kam es in St. Ingbert zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und dem Fahrer eines silberfarbenen Mercedes CLK. Beamte der Polizeiinspektion St. Ingbert wollten den Fahrer zuvor einer Verkehrskontrolle unterziehen. In der Straße "In der Lauerwiese" wurde der PKW zunächst angehalten. Als die Beamten sich gerade an das Fahrzeug begeben wollten, raste der Fahrer plötzlich los. Der Wagen beschleunigte derart stark, dass er kurzzeitig aus dem Sichtfeld der Polizei verschwand. Die zulässige Geschwindigkeit wurde hierbei deutlich überschritten. Der Fahrer verlor letztlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Josefstaler Straße mit einem Verkehrsschild. Das Fahrzeug wurde dabei so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer konnte gestellt werden. Hierbei konnte durch die Polizeibeamten auch Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen werden. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell