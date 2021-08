Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl von 80 beidseitig bedruckten Wahlplakaten in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 26.08.21, 00:00 Uhr bis 26.08.21, 10:00 Uhr kam es in St. Ingbert in den Straßen Josefstaler Straße, Am Grubenstollen, Dudweilerstraße, Saarbrücker Straße, Ensheimer Straße, Zur Schnapphahner Dell, Südstraße sowie der Oststraße zu Diebstahlsdelikten von 80 beidseitig bedruckten Wahlplakaten. Diese waren jeweils in einer Höhe von ca. vier Metern an Laternen mit Kabelbindern befestigt, sodass davon auszugehen ist, dass der oder die Täter zur Tatbegehung eine Leiter sowie ein Schneidwerkzeug einsetzte/n.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell