Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an KFZ

Theresienstraße, 66386 St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum von 21.08.2021,18:30 Uhr, bis 22.08.2021. 18:32 Uhr, kam es in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Bislang unbekannter Täter begab sich an das geparkte Fahrzeug mit IGB-Kreiskennzeichen des Geschädigten. Dieses war in der Theresienstraße in 66386 St. Ingbert abgestellt.

Unbekannter Täter zerkratzt mit einem unbekannten Werkzeug die linke Fahrzeugseite des Cabrios. Die Gesamtschadenshöhen wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell