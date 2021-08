Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Hauswand mittels Sprühfarbe beschmiert

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 19.08.2021, und Freitag, den 20.08.2021, kam es zwischen 20:00 Uhr und 11:30 Uhr in der Gartenstraße in 66386 St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus. Hierbei wurde durch eine bislang unbekannte Person und mittels Sprühfarbe die Hauswand auf einer Größe 90 x 90 cm durch ein Graffito beschmiert. Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Ingbert zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell