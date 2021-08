Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unbekannter zerkratzt Auto

Blieskastel-Webenheim (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, den 07.08.2021 und Sonntag, den 08.08.2021, kam es zwischen 18:30 Uhr und 01:00 Uhr in der Wattweilerstraße in 66440 Blieskastel-Webenheim zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hierbei wurde durch eine bislang unbekannte Person und mittels eines unbekannten Werkzeugs (vermutlich Schlüssel) die Beifahrerseite eines schwarzen Skoda Octavia zerkratzt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

