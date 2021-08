Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Taschendiebstahl in Lebensmittelgeschäft in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 04.08.2021, ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Oststraße in St. Ingbert ein Taschendiebstahl. Unbekannte hatten offensichtlich einer 85-Jährigen aus St. Ingbert während dem Einkauf den Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Mit dem Geldbeutel erbeuteten der oder die Täter eine geringe Menge Bargeld. Sollten Kunden oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell