Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in katholische Bücherei in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

In der Zeit von 21.07.2021 bis 03.08.2021 wurde in die katholische Bücherei in der Robert-Koch-Straße in St. Ingbert eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür zum Gebäude auf und öffneten gewaltsam eine Zwischentür, um in die Räumlichkeiten der Bücherei zu gelangen. Dort entwendeten sie lediglich etwas Münzgeld aus der Trinkgeld-Dose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei St. Ingbert unter Tel.: 06894-1090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell