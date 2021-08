Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Bedrohung mit Messer in St. Ingberter Gaststätte

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, den 03.08.2021, um 18:45 Uhr, wurde der Polizei St. Ingbert gemeldet, dass in einer Gaststätte in der Ludwigstraße in St. Ingbert ein Gast von einem anderen Mann mit einem Messer bedroht worden sei. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zwischen den beiden Männern zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen war, die in einer Rangelei mündeten. Plötzlich zog einer der Männer ein Klappmesser und drohte seinem Kontrahenten damit ihn umzubringen. Diesem gelang es gemeinsam mit weiteren Gästen den Täter aus der Gaststätte zu drängen. Der Täter konnte durch die Polizei anhand der Personenbeschreibung ihm Rahmen der Fahndung unweit der Gaststätte festgestellt werden.

