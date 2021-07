Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Betriebsunfall bei einer Industriefirma in der Saarbrücker Straße

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Morgen des 27.07.2021, ereignete sich bei einer in der Saarbrücker Straße ortsansässigen Industriefirma ein Betriebsunfall. Während des Arbeitsprozesses kam es zum Überlauf von flüssigem Metall, was in der Folge zu einem kleineren Brandgeschehen und entsprechender Rauchentwicklung führte. Durch innerbetrieblich sofort eingeleitete Löscharbeiten bestand offensichtlich zu keinem Zeitpunkt eine größere Brandgefahr. Bei den Löscharbeiten wurden jedoch 10 Mitarbeiter der Firma leicht durch Rauchgasintoxikationen verletzt. Die Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Einsatz der Rettungswagen war von der Saarbrücker Straße aus einsehbar. Zu größeren Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs kam es nicht. Die polizeilichen Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern noch an. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird beim Kriminaldienst Sulzbach geführt. Neben den eingesetzten Polizeibeamten war auch das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz im Einsatz.

