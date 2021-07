Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall an der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte

St. Ingbert (ots)

Am 23.07.2021, gegen 15:23 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion St. Ingbert eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der BAB 6 im Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte in Fahrtrichtung Saarbrücken. Ein Fahrzeug sei mit der dortigen Leitplanke kollidiert. Der unfallbeteiligte Transporter konnte mittig auf der Leitplanke des Ausfahrtsbereiches festgestellt werden. Der Fahrer des Transporters stand unter Schock neben seinem Transporter. Nach eigenen Angaben war er zu schnell in den Ausfahrtsbereich gefahren und daher auf die Leitplanke aufgefahren. Der Transporter musste in der Folge durch einen Abschleppdienst mittels Kran von der Leitplanke weggehoben und abgeschleppt werden. Für die Dauer der Abschleppmaßnahme war der Ausfahrtsbereich ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 6000 EUR. Sollte jemand den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben hierzu machen können, wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell