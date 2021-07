Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zerkratzter PKW in der Dilmesstraße

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 18.07.2021, 13:00 Uhr bis zum 19.07.2021, 07:45 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Dilmesstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte das Fahrzeug eines Geschädigten zerkratzt. Hierbei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem Fahrzeug des Geschädigten handelt es sich um einen orangenen Opel Adam mit IGB-Kreiskennzeichen. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereic Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St.Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell