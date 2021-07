Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Auseinandersetzung am Glashütter Weiher gesucht

St. Ingbert (ots)

Am Montag, den 19.07.2021, kam es gegen 16:40 Uhr am Glashütter Weiher in St. Ingbert-Rohrbach zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern, im Rahmen derer einer der Männer von seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Darüber hinaus beleidigten sich die beiden Parteien gegenseitig. Aufgrund der unklaren Sachlage werden Zeugen gesucht, die sich an genannter Uhrzeit am Glashütter Weiher aufhielten und Angaben zu der beschriebenen Auseinandersetzung machen können. Sachdienliche Hinweisen nimmt Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 entgegen.

