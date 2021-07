Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein erwischt

St. Ingbert-Mitte (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (18.07.2021) fiel Beamten der Polizei St. Ingbert gegen 02:10 Uhr ein auffällig geführtes Fahrzeug in der Straße Am Mühlwald auf. Bei einer Kontrolle des blauen Peugeots, der von einem 34-Jährigen aus St. Ingbert geführt wurde, mussten die Beamten feststellen, dass der Fahrer nicht nur erheblich alkoholisiert war, sondern auch keinen Führerschein hatte. Sein Fahrzeug musste der Mann entsprechend stehen lassen und die Beamten zur Dienststelle begleiten. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell