Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gestohlenes Mobiltelefon durch Polizei gesichert

St. Ingbert/Neunkirchen (ots)

Am Morgen des 17.07.2021 erstattete ein Mitarbeiter eines Mobilfunkgeschäfts bei der Polizei St. Ingbert Anzeige wegen auf dem Versandtweg gestohlenen oder unterschlagenen Mobiltelefonen. Eigens von dem aufmerksamen Anzeigenerstatter angestellte Ermittlungen erbrachten Hinweise darauf, dass eines der Mobiltelefone in Neunkirchen von einer Privatperson zum Verkauf angeboten wurde. Die Adresse des Mannes konnte ermittelt werden. Der Mann, 42-Jahre alt, und seine Ehefrau staunten nicht schlecht, als statt einem möglichen Käufer zivile Polizeikräfte vor seiner Tür standen. Das gestohlene Mobiltelefon konnte sichergestellt werden. Polizeibeamte der Polizei St. Ingbert und Neunkirchen durchsuchten anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft und eines Richters das gesamte Wohnanwesen des Mannes. Zum Auffinden weiteren Diebesgutes kam es dabei jedoch nicht. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminaldienst Sulzbach geführt. Die Polizei warnt davor, insbesondere Neuware mit unbekannter Herkunft leichtfertig zu erwerben und somit in den Verdacht von Hehlerei zu geraten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell