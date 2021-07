Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

St. Ingbert (ots)

Am 13.07.2021 kam es gegen 11:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in der Poststraße in 66386 St. Ingbert. Hierbei wurde ein Fußgänger, der vermutlich aus gesundheitlichen Gründen auf die Fahrbahn fiel, von einem passierenden PKW erfasst. Der Fußgänger wurde hierdurch schwer verletzt und wurde folglich zwecks medizinischer Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in St. Ingbert zu melden. Tel: 06894/1090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell