Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl eines Wohnwagens

St. Ingbert-Hassel (ots)

In der Nacht von Sonntag (11.07.) auf Montag (12.07) kam es in der Zeit zwischen 00:25 Uhr und 00:37 Uhr zum Diebstahl eines Wohnwagens auf einem Firmengelände in St. Ingbert-Hassel. Die unbekannten Täter entwendeten den Wohnwagen mit Hilfe eines weißen PKW unbekannter Marke. Anschließend fuhren die unbekannten Täter mit dem Fahrzeuggespann in die Rohrbacher Straße in Fahrtrichtung St. Ingbert und flüchteten weiter in unbekannte Richtung. Der weiße Wohnwagen der Marke ALTEA hat einen auffälligen, sternförmigen Sticker in rot, blau, gelb und schwarz. Der Zeitwert beläuft sich auf etwa 12.500 Euro.

Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in St. Ingbert zu melden. Tel: 06894/1090

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell