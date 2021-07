Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrübungen mit gestohlenem Pkw am Glashütter Weiher

St. Ingbert (ots)

Am Samstag, den 10.07.2021, gegen 18:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion St. Ingbert mitgeteilt,dass im Bereich des Glashütter Weihers in St. Ingbert seit geraumer Zeit ein Fahrzeug in auffälliger Art und Weise geführt werde. Es sehe so aus, als ob die beiden Insassen das Fahren üben würden. Das Fahrzeug konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt und dessen Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass ein 37 jähriger Mann aus St. Ingbert seinem 35jährigen Begleiter das Fahren beibringen wollte. Beide waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und standen unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Darüber hinaus ergab eine Überprüfung, dass das Fahrzeug, das sie beide geführt hatten, als gestohlen gemeldet und nicht mehr zugelassen war. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

