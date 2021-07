Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

Im Talgarten, 66386 St. Ingbert (ots)

Am Mittwoch, den 30.06.2021, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein am Straßenrand parkendes Fahrzeug in der Straße "Im Talgarten". Das Fahrzeug des Geschädigten, ein Hyundai I 20, mit IGB-Kreiskennzeichen stand vor dem Parkplatz des dortigen Autohauses. Der Verkehrsunfallverursacher befuhr die Straße "Im Talgarten" in Fahrtrichtung "Obere Kaiserstraße" und streifte beim Vorbeifahren den geparkten PKW des Geschädigten an der vorderen rechten Fahrzeugecke. Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei unter der 06894/109-0 entgegen.

