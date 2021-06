Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall auf der BAB 6 mit Sachschaden und Unfallflucht

Sankt Ingbert Saarland (ots)

Am Dienstag, den 29.06.2021, 13:15 Uhr, kam es auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Homburg, zwischen der Anschlussstelle Rohrbach und dem Autobahnkreuz Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Starkregen. Ein schwarzer VW Scirocco kam aufgrund eins plötzlich auf die linke Fahrspur ausscherenden weißen Kleinwagens ins Schlingern, kollidierte leicht mit einem Lkw und kam auf dem Standstreifen zum Unfallendstand. Der weiße Kleinwagen entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel.: 06894-1090, in Verbindung zu setzen

