Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Poststraße

St. Ingbert (ots)

Am 25.06.2021 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz der Poststraße in St. Ingbert im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr einen dort abgestellten PKW der Marke Peugeot in grau mit St. Ingberter Kreiskennzeichen an dessen vorderen Fahrzeugseite. Im Anschluss entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei unter der 06894/109-0 entgegen.

