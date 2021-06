Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl eines E-Scooters

St. Ingbert (ots)

Am 25.06.2021 kam es gegen 16:20 Uhr in einem Auto-Service-Geschäft in der Kohlenstraße in St. Ingbert zu einem Diebstahl von einem E-Scooter. Hierbei betritt der Täter den Lagerraum des Geschäftes und entnimmt hieraus den dort abgestellten E-Scooter. Nachdem der Diebstahl von einer Mitarbeiterin bemerkt wurde, flüchtete der Zeugenaussagen zufolge noch junge Täter in nordwestliche Richtung Richtung Kaufland.

Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/109-0 in Verbindung zu setzen.

